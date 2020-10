Badra Koné ‘’éjecté’’ de la NGP pour ‘’abus de confiance et détournement’’ (déclaration)

Embrouillamini au sein du Mouvement NGP de l’ex-responsable de la jeunesse de l’UFR. Dans une déclaration, une aile de la NGP a annoncé samedi la destitution de Badra Koné pour ‘’abus de confiance et détournement’’. Déclaration…

Déclaration de non reconnaissance de Monsieur Badra Koné comme président de la NGP

Conformément à l’esprit de notre récente conférence de presse en date de 6 octobre 2020 à travers laquelle la NGP a réitéré son soutien au candidat de l’UFDG, nous signataires de la présente déclaration, avons donné 72 heures à Monsieur Badra Koné pour qu’il honore ses engagements envers Monsieur Cellou Dalein Diallo.

Déçus par l’attitude irresponsable de Monsieur Badra Koné qui a mené une campagne abominable de diffamation dans les médias pour égarer l’opinion et couvrir ses trahisons et reniements, nous signataires de la présente, membres du Bureau Exécutif de la NGP, déclarons ne plus le reconnaitre Comme Président du mouvement. Conformément à l’article 15 du statut et règlement intérieur de la NGP qui stipule que tout membre qui sera rendu coupable d’abus de confiance, de détournement sera exclu du Mouvement et, fera l’objet de poursuite judiciaire.

Nous annoncerons dans les prochains jours la tenue d’un congrès pour élire le nouveau dirigeant de la NGP.

Sachez dorénavant que M Badra Koné ne parlera plus au nom de la NGP, ce propos et actes n’engagent pas le bureau exécutif ni les militants au mouvement.

Signataires :

Aicha Mical Camara, Vice-Présidente chargée de l’Education, de la Culture et de l’Environnement. Kandas Kéita, Vice-Président chargé des Affaires Politiques. Lancinet Commy Camara, Directeur de Cabinet. Rosalie Camara, Cheffe de Cabinet. Bassirou Baldé, Responsable Administratif. Mariama Condé, Responsable des Relations Extérieures et Partenariat. Oumou Kadé Soumah, Responsable des Relations Extérieures et Partenariat. Alhassane Diané, Responsable à l’Education Fatim Kéita, Responsable à l’Environnement. Mohamed Siby, chargé l’implantation et suivi des antennes. Aboubacar Camara, Conseiller Juridique. Aissatou Djibril Camara, Membre de la NGP Alfred Aziz Aguessy, Responsable chargé des affaires électorales Alpha Oumar Barry, Membre de la cellule de com lbrahima Binani Diallo, Membre de la NGP

Le Bureau Exécutif