Baffoé, DG de la police nationale : ‘’Dieu m’a tout donné sauf la drogue’’

L’inspecteur général de Police Ansoumane Camara ‘’Baffoé’’, directeur général de la police nationale (DGPN) a déclaré depuis Kankan, 2è ville du pays, que Dieu lui a tout donné dans la vie sauf la drogue. Le premier flic de la République répond ainsi à ses détracteurs qui l’accusent de tremper dans le trafic de cocaïne.

Selon nos confrères de Guinéenews, Baffoé a tenu ces propos hier mardi dans les locaux du commissariat central, sis au quartier Missira où il était avec ses hommes. Extraits…

« J’étais en visite moi à Beyla. Et puisque je n’avais jamais effectué de sortie à l’intérieur du pays depuis ma nomination à la tête de la police nationale, alors j’ai décidé de profiter pour voir les conditions de travail des agents et officiers de police à l’intérieur du pays. J’ai visité les services de sécurité de la Forêt, je viens de faire pareil à Kankan pour les remercier du travail abattu durant l’année 2020 et féliciter les nouveaux gradés. (…) Certains disent même que je suis en fuite. Quand l’affaire [le dossier de cocaïne disparu, ndlr] a éclaté, c’est moi qui ai demandé au ministre d’orienter l’enquête à la DCPJ [Direction centrale de la police judiciaire]. Ils sont assis en France et ils racontent du n’importe quoi. Je suis dans les opérations depuis le régime de Lansana Conté en tant que commandant de compagnie. La drogue a circulé sous ce régime plus que maintenant. La CMIS a été une fois même attaquée parce qu’il y avait de la drogue. Dieu m’a tout donné sauf la drogue. Je ne sais même pas comment distinguer la cocaïne de la farine ou de la poudre de manioc »

Maciré CAMARA