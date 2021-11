Bah Oury au sortir de rencontre MATD-partis politiques : ‘’c’est un début et j’espère qu’il y en aura d’autres…’’

Au sortir de la rencontre qui a eu lieu ce mercredi au palais du peuple entre le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et les partis politiques concernant le dépôt de candidature des membres du CNT, le président de l’UDRG, Bah Oury s’est dit confiant de la bonne poursuite des choses pour la mise en place des dispositifs pour une véritable transition apaisée et inclusive.

« C’est un début j’espère qu’il y en aura d’autres pour aller beaucoup plus en profondeur pour débrailler le terrain pour la mise en place des dispositifs pour une véritable transition apaisée et inclusive », a-t-il confié.

Elisa Camara

