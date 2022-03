Bah Oury : « Ce n’est pas inutile d’organiser les assises nationales mais…»

Le président de l’Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG) s’est prononcé ce lundi 14 mars, sur les assises nationales annoncées que plusieurs leaders de partis politiques jugent inopportunes.

Contrairement à certains leaders politiques, Bah Oury estime qu’il n’est pas inutile d’organiser les assises nationales à condition qu’elles soient accompagnées d’actions concrètes qui rassurent la population.

« Cette façon de voir les choses peut être présentée comme une situation si ce n’est pas fait comme je le souhaite, je considère que c’est mauvais, non. Il faut voir qu’est-ce qu’il faut faire. Il y a deux dynamiques qui sont parallèlement en cours. Il y a les assises qui vont démarrer le 22 mars mais il y a également la mise en place du cadre de dialogue ou du cadre de concertation qui est entrain d’être ficelé puisque c’est à partir d’aujourd’hui que le ministère de l’administration du territoire va rencontrer les différentes coalitions. Le cadre de dialogue ou de concertation permettra de poser les problèmes de la transition, de la manière dont il faut l’aborder et des problématiques qui seront posées à ce niveau. Donc, il faut accélérer cela. Il avait été dit que les questions essentielles notamment la durée de la transition fera l’objet d’une concertation ou d’un accord entre les forces vives et le CNRD (…). Ce qui est fondamental, quand les gens acceptent de s’écouter, se parler, moi je considère que ce n’est pas inutile. Ce n’est pas inutile d’organiser des assises mais il faut accompagner cela par des actions concrètes qui permettent de rassurer la population et tous les acteurs, que ce qui est entrain d’être fait va dans le sens de la remise en force de l’ordre constitutionnel de manière apaisée et de manière concertée », a indiqué Bah Oury dans « Mirador »

Les assises nationales sont annoncées pour le 22 mars sur l’ensemble du territoire national et à l’extérieur.

Sadjo Bah