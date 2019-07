Bah Oury : ‘’Cellou Dalein a oublié celui qui l’a sauvé au stade du 28 septembre. Il rencontre Dadis et est ami à Sékouba’’

L’ancien ministre guinéen de la réconciliation nationale et fondateur de l’UFDG Bah Oury a rappelé vendredi dans un post sur Facebook avoir été celui-là qui a signé la déclaration faisant de Cellou Dalein président de l’UFDG en novembre 2007.

C’est moi qui ai signé la déclaration faisant de Cellou Dalein Diallo président de l’UFDG en novembre 2007. Le président d’alors Bâ Mamadou est devenu président d’honneur.

C’est nous qui l’avons accueilli. Il ne tarissait pas d’éloges pour la tradition que nous avons mise en place en permettant à des gens de venir occuper des postes de responsabilités au sein de l’UFDG. Celui qui l’a sauvé au stade du 28 septembre, il l’a oublié. Il a rencontré Dadis Camara et est ami avec le général Sékouba Konaté. Il rencontre régulièrement le président Alpha Condé qu’il déclare partout comme étant le responsable de la mort de 100 militants au niveau de l’axe.

Le peuple jugera, car personne n’est pas dupe. Il [Dalein] refuse d’asseoir autour de la table avec le fondateur de l’UFDG. Parce que selon lui, ce dernier est avec lui le jour et le soir avec le président de la République, je trouve cela enfantin.

Tournons la page, pensons à l’avenir de la population avec une offre politique responsable, crédible et courageuse pour rassembler au-delà des clivages que certains ont érigés ces dernières années.