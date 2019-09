Bah Oury chez Kassory : ‘’aller à une modification ou un changement constitutionnel, c’est contre-productif’’

Le tout nouveau président de l’Union pour la Démocratie et le développement (UDD) Bah Oury n’est pas favorable à une modification ou un changement de la constitution en Guinée. Il l’a fait savoir mercredi au Premier ministre, chef du gouvernement Ibrahima Kassory Fofana à la Primature qui l’a reçu dans le cadre des consultations nationales.

Pour Bah Oury, le président Alpha Condé qui a été de manière brillante un des porte-paroles sur l’ensemble des continents, au nom de l’union africaine ne doit pas être en porte-à-faux avec la charte fondatrice de cette union.

« Aujourd’hui, nous lui (Premier ministre) avons indiqué que ce serait contre-productif pour nos intérêts nationaux d’aller dans le sens d’une modification ou d’un changement constitutionnel, pour des raisons géostratégiques que vous connaissez. L’espace CEDEAO n’est pas favorable, nos partenaires stratégiques également, le France, l’union européenne et les États-Unis ne sont pas favorables. Ce qui est très important, la charte africaine pour la démocratie des élections et la gouvernance, en son article 24 est très explicite : il considère comme changement anticonstitutionnel, tout amendement ou révision constitutionnelle ou changement constitutionnel qui porterait atteinte à l’alternance démocratique. Et tout État, parti qui serait pris en défaut dans ce sens sera sanctionné par le conseil de paix et de sécurité de l’union africaine », a rappelé Bah Oury sur le perron du palais de la Colombe.

« Je ne peux pas penser que le Président Alpha Condé, qui a été de manière brillante un des porte-paroles sur l’ensemble des continents, au nom de l’union africaine, puisse être en porte-à-faux par rapport à la charte fondatrice de cette union qu’il chérit de tout son cœur », ajoute le leader.

» Et enfin nous souhaitons que le Président Alpha Condé aille dans le sens de cette nécessité de permettre à la Guinée d’avoir une alternance démocratique apaisée, réconciliatrice, qui permettrait à la Guinée d’être sur les rails de la démocratie. Et s’il en est ainsi, l’Afrique et la Guinée lui seront intimement reconnaissantes » .

Elisa Camara, depuis le palais de la Colombe

