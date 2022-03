Bah Oury de l’UDRG prévient : « on aura les forces pour résister à certaines tentations qui peuvent venir de tous les côtés »

Absent du pays depuis 3 mois environ, le président de l’Union Démocratique pour la Renaissance en Guinée (UDRG) s’est exprimé, hier samedi 12 mars 2022, à l’occasion de l’assemblée générale de sa formation politique, sur plusieurs sujets, notamment le dialogue entre le CNRD et la classe politique, la récupération des domaines de l’Etat, la menace de la reprise des manifestations et les assises nationales.

A en croire Amadou Oury Bah connu sous le nom de Bah Oury, lorsqu’on danse ensemble, de temps en temps l’un peut marcher sur les pieds de l’autre pour que l’autre se rend compte il n’est pas seul sur la piste de danse. »C’est la logique, le CNRD n’a pas suffisamment fait preuve d’écoute, d’attention par rapport à certaines attentes de la classe politique guinéenne. Ça, c’était un rappel pour leur indiquer que la classe politique guinéenne désireuse de la concertation, d’être écoutée, d’être sollicitée, de partager des idées et de trouver ensemble y compris le CNRD les voies et moyens d’avoir une transition réussie, pacifique pour rassembler pour permettre à la cohésion nationale, au vivre ensemble et à la transparence de triompher. Donc il n’y a pas de problème en la matière. L’essentiel c’est de reprendre le bon cap pour rassembler, écouter, partager les idées pour l’intérêt du pays tout entier. C’est ça qui est fondamental. Si on fait ça, on va affronter ensemble les difficultés, on aura les forces pour résister à certaines tentations qui peuvent venir de tous les côtés et le peuple de Guinée sera de ce point de vue mobilisé, rassemblé pour accompagner le CNRD pour la réussite de la transition. »

Poursuivant, le leader de l’UDRG a fait savoir que sur la récupération des biens de l’État, la justice est en train de prendre en charge ses dossiers. « Donc, laissons la justice faire son travail. Mais ce que je dois dire également, en ce qui concerne la méthode qui permet de récupérer des biens, ce n’est pas parce que vous êtes dans le bon droit de le faire que vous pouvez le faire n’importe comment. Vous avez devant vous des hommes et des femmes qui ont agi et parlé au nom de la Guinée aussi bien à l’intérieur qu’à l’étranger. Il faut faire preuve de retenue, parce que fondamentalement de ce point de vue c’est l’autorité de l’État qui risque dans une large mesure d’être entachée. Vous avez été responsable, agissons avec prudence avec les règles de l’art pour que le processus judiciaire, le processus de récupération se fasse sans que quiconque ne se sente humilié ou qu’il considère qu’il est visé directement. »

Plus loin, cet acteur politique estime que c’est une bonne chose que les Guinéens se rencontrent, que les Guinéens échangent, que les Guinéens s’écoutent que des idées puissent émerger, dit-il. « Il y a également de ce point de vue dans la semaine prochaine une rencontre des partis politiques avec le gouvernement particulièrement le ministre de l’Administration du Territoire pour débroussailler les voies et moyens pour avoir le cadre de dialogue ou le cadre de concertation. Donc, je pense que les choses commencent à bouger. Ce qu’on demande le plus rapidement, que le CNT fasse son travail, que le CNT assume sa responsabilité »

Mamadou Yaya Barry

