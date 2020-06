Bah Oury en désaccord avec ses pairs : “certains considèrent le FDNC comme étant leur charrette”

Visiblement, Bah Oury n’est pas en odeur de sainteté avec la coordination nationale du front national pour la défense de la constitution (FNDC) dont il est d’ailleurs membre. A l’origine, la plainte déposée par le FNDC auprès de la commission de la communauté économique des États d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) contre la modification de la loi électorale. L’ancien président de l’UDD qui estime que cette démarche est une façon pour certains membres du Front de défendre leur participation à la prochaine présidentielle au détriment du combat mené jusque-là contre le changement constitutionnel.

« En s’intéressant simplement au code électoral et à la disposition du protocole de la bonne gouvernance de la CEDEAO pour dire qu’il ne faut pas procéder à un changement six mois avant une élection, cela veut dire que certains d’entre nous mettent en avant une participation à une élection présidentielle. Au lieu de s’intéresser à la mise en place de meilleures conditions pour que le processus politique puisse évoluer normalement. Donc au lieu de chercher à s’intéresser aux aspects situés plus loin et c’est capital, on s’intéresse aux aspects périphériques et je considère cela, un manque de perspicacité », a dit sans détour l’ancien vice-président de l’UFDG dans l’émission “Œil de lynx” de la radio Lynx Fm.

Par ailleurs, Bah Oury pointe du doigt un manque de concertation dans la prise de décision au sein du FNDC. Pour lui, certains prennent ce front comme leur charrette.

« Nous avons toujours insisté sur la nécessité de la concertation avant de prendre une décision majeure. Mais malheureusement, il y a des habitudes qui ont la vie dure. Et nous sommes en train de laisser les choses aller surtout que ça a un impact décisif sur le comportement et de la CEDEAO et de la communauté internationale vis-à-vis des dispositions pour trouver une sortie de crise en Guinée. Une organisation, à partir d’un certain moment, doit veiller à rassurer la concertation et la transparence pour ne pas se retrouver comme étant une officine au service de quelques-uns au détriment du plus grand nombre. C’est une chose que j’ai toujours prônée, mais malheureusement, certains considèrent le FNDC comme étant leur charrette et utilisent les autres pour les servir de tremplin mais ça ne va pas marcher », a-t-il indiqué.

Thierno Sadou Diallo

