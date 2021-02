Bah Oury : ‘’il y a un déficit dans la politique éducative de façon globale en Guinée’’

Dans l’émission les Grandes Gueules de ce mercredi, 24 février 2021, le président de l’Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée, Bah Oury a dit sa position relative à la politique éducative du gouvernement guinéen.

A l’en croire, « il y a un déficit dans la politique éducative de façon globale. On fait semblant d’avoir une politique qui s’appelle l’éducation nationale, mais on laisse libre cours que chacun se débrouille. Aujourd’hui, une majorité écrasante des élèves fréquentent l’école privée. On se pose la question en ce moment là, à quoi sert l’argent public de tous les contribuables guinéens qui sont engloutis dans le système dit éducation nationale ? L’éducation nationale devient minoritaire. On doit se poser la question sur la finalité de cette éducation et sur ses objectifs », dira-t-il.

Aujourd’hui, l’école publique guinéenne reste moins valorisée aux yeux de nombreux observateurs du pays et défenseurs du droit à l’éducation. L’ancien ministre de la réconciliation nationale croit savoir les raisons de cette situation.

« Il y a des gens qui sont venus en politique mais pourquoi ils sont venus en politique ? C’est peut-être pour être ministre, pour avoir de l’argent et utiliser leurs positions pour créer des infrastructures scolaires en leur nom et appauvrir l’école publique au profit du système éducatif privé. »

Bah Oury qui se dit ne pas être contre l’intérêt des fondateurs d’écoles privées, indiqué que pour la garantie du système éducatif national, l’Etat doit prendre son bâton de pèlerin pour freiner une telle situation.

Yamoussa Camara

