Bah Oury : « nous sommes tout à fait en phase avec les propos du premier ministre »

Depuis la France où il séjourne, le président de l’UDRG à réagi à l’instauration d’un cadre de dialogue inclusif par le président de la transition, à travers un décret.

Bah Oury dit saluer l’initiative et estime que c’est un besoin que les acteurs puissent échanger pour affiner et baliser la feuille de route de la transition.

« Je salue l’initiative et je pense que c’est tout à fait normal dans le contexte actuel, nous avons besoin que tous les acteurs puissent se parler pour affiner et baliser la feuille de route de la transition et puis pour instaurer un climat de stabilité et de concorde qui peut permettre de faire en sorte que les travaux puissent avancer à un rythme tout à fait convenable », a souligné Bah Oury dans « Mirador », ce mercredi 21 septembre.

Par ailleurs, l’ancien ministre de la réconciliation nationale indique que son parti l’UDRG et sa coalition l’ADRG sont en phase avec les propos du premier ministre sur le cadre de dialogue inclusif selon lesquels « aucun obstacle ne devrait se dresser sur le chemin de l’opérationnalisation du ce cadre de dialogue »

« Nous en ce qui nous concerne au niveau de l’UDRG et au niveau de notre coalition l’ADRG, nous sommes tout à fait en phase avec les propos du premier ministre Monsieur Goumou. Nous, nous sommes pour une transition concertée et je pense que le cadre tel qu’il est décrit correspond à l’attente de la grande majorité des forces politiques et sociales du pays », a soutenu Bah Oury.

Le président de l’UDRG reconnait que « toutes les coalitions politiques n’ont pas la même lecture, la même interprétation de la transition actuellement ».

Sadjo Bah