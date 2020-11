Bah Oury solidaire des responsables de l’UFDG : ‘’comme pour M. Alpha Condé et ses militants lorsqu’ils étaient embastillés’’

Depuis l’étranger, Bah Oury leader de l’Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée (UDRG) a apporté son soutien aux responsables de l’UFDG poursuivis par la justice pour « menaces de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics”.

Sur son compte Facebook, l’ancien ministre de la réconciliation nationale a rappelé que M. Alpha Condé et ses partisans étaient également embastillés et torturés.

Nous avons soutenu M. Alpha Condé et ses militants lorsqu’ils étaient embastillés, torturés et exilés. De la même manière nous sommes solidaires aux responsables de UFDG qui sont privés de leur liberté ou qui sont recherchés Cherif Bah et co. Les droits sont pour tous! », écrit M. Bah, ardent défenseur des droits humains.

Ibrahima Chérif Bah, déjà arrêté, Etienne Soropogui, Mamadou Cellou Baldé, Ousmane Gaoual Diallo, Sékou Koundouno et Abdoulaye Bah sont tous dans le viseur de la justice.

Maamdou Yaya Barry