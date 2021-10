Bah Oury sur la durée de la transition en Guinée : ‘’30 mois est le temps raisonnable’’

Comme d’autres acteurs politiques et sociaux du pays, le président de l’Union Démocratiques pour la Renaissance de la Guinée (UDRG), Bah Oury s’est exprimé ce lundi 11 octobre 2021 sur la durée de la transition en Guinée. C’était dans l’émission “Mirador” de la radio FIM FM.

A l’en croire, « trente (30) mois est le temps raisonnable pour réussir le pari. Ceci est en faveur d’une solidarité, en faveur des actions humanitaires et en faveur de l’ensemble des catégories socioprofessionnelles. »

Poursuivant, cet homme politique a tenu à martelé : « être toujours dans des discours démagogues, pour ça, vous ne pouvez pas le faire en 10 mois. A priori, 2 ans ou jusqu’à 2 ans et demi nous permettront de faire correctement les choses dans la sérénité, et dans le cadre de quelque chose qui pourrait servir dans le futur. Donc pas de précipitation, il faut se fixer des objectifs qui rentrent dans le cadre des intérêts fondamentaux de la construction de l’Etat guinéen, de la refonte du système de gouvernance pour permettre par la suite à la Guinée de sortir des chantiers qui nous ont perturbé pendant très longtemps. »

Pour finir, le président de l’UDRG croit savoir qu’aujourd’hui, beaucoup de gens oublient ceci : « la transition ne peut pas se permettre de dire, on va transformer la Guinée en un chantier. Vous n’aurez pas les moins, vous n’aurez pas la légitimité nécessaire pour le faire. Donc plus vous durez dans la transition, plus vous suscitez de la crispation et des manquements…»

Mamadou Yaya Barry

+224 622266708