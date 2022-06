Bah Oury sur l’exclusion de Ousmane Gaoual de l’UFDG : « j’ai dit à Monsieur Gaoual de faire preuve de responsabilité et de se projeter dans le futur »

Depuis la France où il séjourne, le président de l’Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée (UDRG) s’est prononcé sur l’exclusion de Ousmane Gaoual Diallo des rangs de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Interrogé ce lundi 06 juin sur la mise à l’écart de Ousmane Gaoual Diallo de l’UFDG, l’ancien militant de l’UFDG reconnait avoir dit à l’ancien responsable de la cellule de communication du parti dirigé par Cellou Dalein, de faire preuve de responsabilité, de réalisme et surtout de se projeter dans le futur.

« Vous savez, c’est une question qui concerne la vie interne d’un parti politique auquel je n’appartient plus. Et par conséquent, je n’ai pas à me prononcer. Bien que j’ai dit à Monsieur Gaoual de faire preuve de sens de responsabilité, de réalisme et de se projeter dans le futur. Actuellement, il a une mission pour la république, qu’il l’assume sérieusement, conséquemment. Le reste est entre les mains de Dieu », a indiqué Bah Oury dans « Mirador »

Par ailleurs, le président de l’UDRG soutient qu’il pourrait accueillir Ousmane Gaoual Diallo à l’UFRG s’il le désire.

Sadjo Bah