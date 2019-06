Bah Oury triomphe de Cellou Dalein Diallo : la première réaction du vainqueur

Et de deux pour Cellou Dalein Diallo. L’ancien ministre de la Réconciliation nationale et vice-président de l’UFDG a triomphé pour la deuxième fois de Cellou Dalein Diallo qui l’a exclu du parti en 2016, fraîchement rentré de son long exil. Sur son compte Facebook, le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a déclaré que c’est la victoire du droit et la victoire de l’UFDG.

« La cour d’appel de Conakry a confirmé l’arrêt de première instance du tribunal de Dixinn qui rétablit les droits de M. Bah Oury au sein de l’UFDG. C’est la victoire du droit et la victoire de l’UFDG », écrit-il.

Poursuivant, il remercié, tous ceux qui l’ont accompagné dans son combat contre le camp de Cellou Dalein Diallo

« A ceux qui nous ont accompagné ces trois années de lutte dans un contexte de fortes adversités, Merci . Merci aux militants du Renouveau, aux amis des réseaux sociaux et à ceux qui ont cru à notre démarche patiente et constructive », confie-t-il. Ajoutant qu’une « étape est franchie. Rassemblons la Guinée ! ».

Noumoukè S.