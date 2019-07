Bah Oury : ‘’une page se tourne. Je m’adresserai prochainement aux militants de l’UFDG’’

Fin d’un long bras de fer. Le vice-président –écarté- de l’UFDG- Bah Oury a réitéré sur son compte Facebook qu’une page se tourne.

« J’ai pris acte du rejet de la main tendue que j’avais mainte fois proposée à Cellou Dalein Diallo pour trouver les voies et moyens d’une sortie de crise pour sauvegarder l’unité de l’UFDG que nous avions créée il y a 30 ans et où je l’ai accueillie en 2007 », écrit l’ancien ministre de la réconciliation nationale. Ajoutant qu’il s’adressera prochainement aux militants de l’UFDG pour leur expliquer ses motivations.

« Je m’adresserai prochainement aux militants de l’UFDG pour leur expliciter mes motivations. Une page se tourne et le combat pour la démocratie, les droits de l’homme et la bonne gouvernance continue ! La Guinée a besoin d’une offre politique crédible qui rassemble et qui rassure.

Notre énergie et notre ambition est de répondre à cette attente de l’ensemble des citoyens guinéens partout où ils se trouvent dans le monde . Nous allons rechercher les meilleures idées, stratégies et méthodes pour l’émergence de la Guinée comme un pays réconciliée et prospère. ».

Issa