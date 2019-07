Bah Oury va créer son parti politique (source)

Entre Bah Oury et l’UFDG, le parti qu’il a créé, c’est comme définitivement fini. Depuis l’étranger, Bah Amadou Oury en litige avec Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG, a déclaré à Jacques Roger Show qu’il ne va pas continuer à se tirailler avec les uns et les autres pour l’UFDG.

A l’en croire, « Près de 70% des militants de l’UFDG à la base veulent mon retour (…). Les déclarations dans l’autre bord ne sont pas de nature à rassembler. Ce sont des déclarations exprimant la haine et confortant la division’’. Et d’ajouter : « j’ai fait ce que j’avais à faire. Ils ont cherché à nuire à ma réputation en conspirant avec des moyens extrêmement importants. Ces petits combats de tiraillements sont derrière moi. Je tourne la page définitivement. Je ne vais pas me tirailler avec les uns et les autres pour l’UFDG. J’ai le regard tourné vers la construction d’un grand pays. C’est cela qui m’anime aujourd’hui », indique Bah Oury, présentement en dehors du pays.

Selon une source proche de l’ancien ministre de la réconciliation nationale -que nous tenté en vain de joindre-, des manœuvres sont en cours pour la création d’un nouveau parti politique.

« C’est possible. Il se peut que le Mouvement UFDG Renouveau soit transformé en formation politique, tout comme Bah Oury pourrait créer un parti politique. Mais, patientons… », a confié à Mediaguinee, un proche du leader politique guinéen.

Cellou Dalein Diallo de son côté avait assuré depuis New York que le retour de son rival au sein de son parti n’est pas à l’ordre du jour

Issa