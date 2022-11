Bahreïn : Pr Koutoubou Sano, le Pape François et le grand Imam de l’Azhar à la Rencontre internationale pour le Dialogue

Sur invitation de sa Majesté le Roi Hamad Bin Issa al Khalifa, le roi du Royaume de Bahreïn, le Guinéen Professeur Koutoubou Moustapha SANO, Secrétaire Général de l’Académie Internationale de Fiqh de l’OCI, a pris part, ce vendredi le 4 novembre 2022, aux travaux de la rencontre internationale de Bahreïn pour le Dialogue, à Manama, Royaume de Bahreïn.



Cette rencontre visait à promouvoir le dialogue interreligieux, la modération, la tolérance, la coexistence et l’acceptation de différences.

En marge de la rencontre, une session extraordinaire et spéciale a été organisée entre les membres du Conseil de sages Musulmans et les membres du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux du Vatican.

La session a été co-présidée par Sa sainteté le Pape François, et le grand Imam de l’Azhar Sheikh Ahmad Tayyib. Puis une rencontre restreinte entre les membres du Conseil des Sages Musulmans a eu lieu, au cours de laquelle son Éminence, le grand Imam de l’Azhar, a confié au Pr. Sano la révision scientifique du nouvel ouvrage du Conseil, titré « Les réponses pertinentes aux 100 questions sur la religion ».

Il est à noter que Pr. Sano est un membre influant du Conseil depuis des années et l’ex-president du Niger Mahamadou Issoufou vient de rejoindre le conseil.



Le Conseil pontifical pour le dialogue inter-religieux est un dicastère de la curie romaine. Il a été érigé par le pape Paul VI le 17 mai 1964 en tant que secrétariat pour les non-chrétiens. Il fut plus tard renommé par le pape Jean-Paul II le 28 juin 1988. Quant au Conseil des Sages Musulmans est un organisme indépendant qui vise à éliminer les causes de la désunion et de la discorde dans les sociétés et à œuvrer pour réaliser la conciliation pacifique et le dialogue. Il a été fondé en mars 2014 à Abu-Dhabi aux Emirats-Arabes-Unis. Il est composé de 14 importantes personnalités mondiales, très connues et influentes à travers le monde islamique. Il est présidé par le Grand-Imam de l’Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayiib.



Le Conseil a été fondé en mars 2014 suiteà la décision qui a été prise lors de la clôture du Forum de la Promotion de la Paix dans les sociétés musulmanes tenu à aux Emirats-Arabes-Unis.