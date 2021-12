Baidy Aribot brise le silence : « je n’en veux à personne car c’était écrit… »

Au cœur d’une polémique qui agite la toile, le désormais ancien vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) Baidy Aribot a brisé le silence. Le « HAMBAK » guinéen, comme l’appellent affectueusement ses fans, a appelé ses soutiens au calme, indiquant qu’un « être humain n’échappera jamais à son destin ». Lisez👇👇

La personne la plus parfaite au monde fut sans nul doute le Prophète Mohamed PSL, il n’a pas échappé à la haine et à l’humiliation de ses ennemis. Sans prétention démesurée de me comparer à ce grand guide, je voulais rappeler en tant qu’être humain, on n’échappera jamais à son destin. Je remercie tout un chacun de vous pour vos messages de compensation et de soutien à mon égard . Mais ne blâmez personne, n’insultez personne et évitez le débat éthique dans vos réactions et vos propos, laissons le temps faire son travail. Je n’en veux à personne car c’était écrit . Donc, rendons grâce et louange à Dieu qui est le seul détenteur du suprême. Le combat à venir sera rude mais il sera gagné sous le signe d’un grand rassemblement . Merci chers tous. »