Baïdy Aribot : « Je ne regrette pas d’avoir soutenu Alpha Condé. Si c’était à refaire, je vais le refaire »

Au lendemain de son limogeage de la banque centrale, Baïdy Aribot a depuis Dubaï réaffirmé son soutien à l’ancien président, Alpha Condé.

Selon l’ancien deuxième vice gouverneur de la banque centrale admet n’avoir aucun regret pour avoir soutenu l’ex président guinéen. Il soutient d’ailleurs que « si c’était à refaire, je vais le refaire »

L’adversité politique doit exister, c’est vrai. Les positionnements politiques doivent exister. Ce sont des choix politiques et on est libre du choix politique. Ce n’est pas parce je ne suis pas de l’UFDG que je suis ennemi de la Guinée. Ce n’est pas parce que j’assume mon soutien à Alpha Condé que les autres doivent me considérer comme un criminel, un homme à abattre. Ce sont des positions affirmées et ça, je ne le regrette pas, si c’était à refaire, je vais le refaire », a-t-il martelé dans une vidéo en direct sur la page Facebook du blogueur PSTV.

Le désormais ex gouverneur de la BCRG reconnaît qu’il y a eu des erreurs de part et d’autres lors du régime précédent mais invite les guinéens à les réparer et répartir sur de nouvelles bases.

« il y a eu des erreurs de part et d’autres, c’est vrai. Il faut qu’on répare ça et après, on repart sur de nouvelles bases. Et qu’à la fin de cette transition, on part à des nouvelles élections libres et transparentes et celui qui sortira vainqueur, qu’on l’accepte. Le problème de la Guinée est qu’on ne s’accepte pas », a-t-il conclu.

Moussa Oulen Traoré