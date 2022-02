Baidy fulmine : « le Guinéen laisse la transition pour se lancer dans des discussions bêtes de maison de l’Etat »

La Guinée est un pays particulier. Depuis des jours, médias, élite intellectuelle et citoyens lambda se perdent dans des débats d’habitation. Ce comportement irrite bon nombre de Guinéens dont Baidy Aribot, ex-2è vice gouverneur de la BCRG.

« Haaa le Guinéen est vraiment particulier Il laisse les vrais problèmes de la transition, pour aller se mettre dans les discussions bêtes de problèmes de maisons de l’État 3 chambres, salons et 2 douches internes », déplore-t-il sur sa page Facebook avant de s’interroger : « je me demande vraiment qu’est ce qu qu’on a fait à Dieu pour mériter une situation pareille? »

Depuis des jours, le CNRD -la junte au pouvoir- a engagé une vaste opération de récupération des biens et domaines de l’État. Pour cette 2è phase, le ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gaoual Diallo a annoncé que plus de 80 personnes et familles sont concernées. Parmi elles, les leaders politiques Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré.

Mediaguinee