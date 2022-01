Bail du site de la Poste au marché Madina: le DG de la Poste Guinéenne Mohamed Sita Cissé sur les lieux

Le Directeur Général de la Poste Guinéenne, accompagné des membres de sa direction, a effectué une visite de terrain ce Lundi 10 janvier 2022, au marché Madina.

Le but de cette première tournée est une manière pour Mohamed Sita Cissé, de visiter le Centre Falloulaye, un immeuble de R+5 battu sur le site de la Poste Guinéenne à-travers un bail avec l’État Guinéen, mais aussi rencontrer le bailleur pour revoir tout ce qui n’est pas normal dans ce contrat pour qu’ils essayent de changer, ou d’améliorer le contenu dudit contrat.

Arrivé sur le site aux environs de 13 heures, le Directeur Général de la Poste Guinéenne, a, en l’absence du bailleur été accueillit par Diallo Abdoul Oudoussy, l’un des travailleurs de ce Centre, qui leur a fait visiter l’ensemble des compartiments de ce grand immeuble situé à la Gare Routière de Coleyah en face de Centre Fatako.

À la fin de la visite guidée, le nouveau Directeur Général de la Poste Guinéenne, Mohamed Sita Cissé a rappelé ceci: « Pour la petite histoire, sachez tout simplement que c’était un bureau de Poste qui était extrêmement important pour nos clients, qui servait à recevoir les colis et les courriers, on transportait même des passagers à partir de là, vers l’intérieur du pays même à l’international.», a-t-il rappelé.

Poursuivant, il dira: « Quand on a pris fonction, nous nous sommes engagés à faire de telle sorte qu’il faut changer la manière de faire dans ce pays. Il faut rompre avec les anciennes habitudes, raison pour laquelle nous sommes venus prendre contact avec ceux qui gèrent ce centre, pour leur dire qu’il y a une nouvelle direction qui est installée que je gère et qui compte continuer à travailler avec eux mais dans les conditions normales, pour que l’État puisse être dans ses droits, pour que eux aussi puissent être dans leurs droits, parce que c’est gagnant-gagnant. Il est important aussi de les remercier pour l’investissement qu’ils ont fait sur le terrain, parce que c’est un immeuble de 5 étages qui est exploité par les commerçants et par d’autres personnes qui exercent d’autres activités très rentables et j’estime bien que cela est salutaire,…parce que Madina est une zone stratégique pour la Poste Guinéenne.»

Pour comprendre les dessous dudit bail, le Directeur Général de la Poste Guinéenne a fait savoir que ce qui est sûr, ses services juridiques sont en train de travailler sur la nature du contrat.

« Nous allons revoir tout ce qui nous lie pour que chaque partie puisse gagner ce qui lui appartient. Ce n’est pas parce que nous allons venir pour dire il faut quitter nos locaux, non, ils ont un contrat dûment signé par le département des Postes et de l’Économie Numérique, mais dans ce contrat, nous allons revoir tout ce qui n’est pas normal pour qu’on essaye de changer. On va améliorer le contenu du contrat, peut-être quelque part nous-mêmes nous n’avons pas raison. Mais aussi nous allons leur faire comprendre effectivement que ce pays doit, dans les conditions normales, changer et faire de telle sorte que tout ce qui appartient à l’État puisse être rendu à l’État.»

Mamadou Yaya Barry

622266708