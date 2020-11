Bakary Diaby de Soguibec, un truisme de reconnaître son altruisme ! (Par Mohamed Fofana)

Taiseux, jovial et très préoccupé du sort des autres, voici quelques qualités ou identités remarquables que ses semblables retiennent de lui. Ce jeune opérateur économique appelé Bakary DIABY, appartient à cette belle lignée faite de princes débonnaires du Woulada, cette contrée très prospère de la haute savane guinéenne, écartelé ou partagée principalement entre Dabola, Kouroussa et un peu Faranah. L’homme a retenu l’attention de plus d’un, dans la dure et très longue construction de la victoire du « OUI » pour une « Nouvelle République » ou le vote référendaire pour l’adoption de la constitution de la quatrième (4ème) République. Pour la brillante élection de son idole le Président Professeur Alpha Condé, il a donné le maximum de lui-même.

En effet, l’engagement politique pour le CHANGEMENT de ce descendant d’une des bourgeoisies locales et qui cherche tant bien que mal à conserver une hégémonie dans ce monde des affaires ou économique guinéen, livré à de rudes concurrences, est celui pour lequel, il ne sera point vain de rappeler le nom d’un « pater », le Célèbre Baba Diaby dont la renommée traversa les frontières nationales pour atteindre et marquer de façon indélébile l’Afrique centrale et australe, est aussi de ceux qui furent dès les premières heures du combat pour l’instauration de la démocratie et du multipartisme en Guinée, un des plus grands accompagnateurs du Professeur Président Alpha CONDE et pour lequel aujourd’hui, le fils aussi n’a que d’yeux.

Parrain du célèbre « Village PRAC » (structure d’appui du RPG Arc-en-ciel), l’homme a su apporter sa touche particulière et ceci, en totale complicité avec son inséparable et intime ami, le « Grand Chef du Village PRAC » l’infatigable Youssouf Sampil (Ancien Président de JAC-518). Au terme d’une kyrielle d’activités de soutien en faveur de plusieurs groupes de jeunes et de femmes au compte de son candidat à l’élection et qui vient fraichement de bénéficier de la confiance populaire, le jeune opérateur économique, s’est assigné un autre challenge : celui de concourir à la consolidation de la paix et de la promotion du vivre ensemble. Sur ce nouveau chantier, il a le soutien de tous les braves membres du « Village PRAC » !

À l’image d’intenses et salutaires activités-terrain menées tant avec les jeunes du littoral que de « l’Axe », il compte désormais s’investir sans relâche, en se rendant partout où il a été, pour prôner à nouveau, la paix et la concorde si chères au Président Professeur Alpha Condé surtout dans le cadre de la préservation des acquis du CHANGEMENT à l’aune de ce premier mandat de la quatrième République.

Beaucoup de jeunes restent très fier de cet altruiste qui a toujours placé au cœur de ses vives préoccupations, l’intérêt général surtout l’unité entre toutes les filles et fils de sa très chère Guinée. Prochainement, l’heure est à l’UNISSONS ! Donnons ensemble un sens et un réel contenu à cet idéal commun qui reste à ce jour le plus noble de nos profondes aspirations.

Bonne chance à Monsieur Bakary DIABY, pour cette initiative salvatrice pour la jeunesse guinéenne !

Conakry, le 10 novembre 2020

Mohamed FOFANA