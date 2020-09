Bakary Diaby, une artillerie lourde au cœur de la campagne présidentielle

C’est un entrepreneur adulé, un militant de premiers rangs, un rassembleur hors catégorie qui accepte de mettre son avoir et son savoir au service exclusif du candidat Alpha Condé pour la présidentielle du 18 octobre qui pointe.

En homme audible, sensible et disponible, Bakary Diaby focalise l’attention de tous pour les innombrables services qu’il ne cesse de rendre.

Il dépense sans calculer. Il mobilise et motive les couches sociales pour rendre le coup fatal plus qu’une réalité légendaire.

Partout où il est annoncé, une foule compacte formant une marée jaune aux couleurs du RPG-ARC-EN-CIEL, chante et danse, plus qu’un bal de la rue pour prouver expressis verbis son engagement ferme et inconditionnel aux idéaux du parti.

Le déferlement humain gagné à Dabola et dans nombreuses autres localités de la haute Guinée et à Conakry, avec un engouement d’une facture démocratique est l’illustration parfaite de la nature sociable, serviable de ce jeune entrepreneur qui ne lésine pas sur les moyens quand il s’agit pour la cause du parti et de son leader historique et charismatique.

Il est aujourd’hui ce fils à l’écoute des préoccupations de ses concitoyens, porté par le destin au devant de l’actualité et qui incarne tout un espoir.

Il est le symbole vivant d’un militant engagé et déterminé pour la cause inébranlable du Président Alpha Condé et du RPG-ARC-EN-CIEL.

Pour une des rares fois, on peut bien entendu dire que cette fois-ci, le Chef de l’État. Désintéressé, Bakary est un vrai ouvrier politique de l’ombre avec un bataillon d’électeurs et de militants très important.

Par Mohamed Fofana, membre de Cellule de communication du RPG-Arc-En-Ciel.