Bal du Réveillon 2019 : Alpha Condé accueille 2020 par des pas de danse (vidéo)

Le président Alpha Condé n’est pas resté au palais Sékhoutouréya pour accueillir l’année 2020. Le chef de l’Etat guinéen, en compagnie de ses proches, a fait un tour dans certains complexes hôteliers de la capitale Conakry. Il n’est pas resté non plus dans le fauteuil. Il s’est confondu au public -sélect- et a esquissé des pas de danse au son de la musique latino. Regardez !!!

Mediaguinee