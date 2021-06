Balandou (Siguiri) : 191 maisons décoiffées par un vent violent

Située à 145 km du centre-ville de Siguiri, la localité de Balandou a fait les frais d’un violent vent dans la nuit 15 juin au 16 juin 2021. Le violent vent ayant accompagné une forte pluie a causé des dégâts matériels dans ce district : plus de 86 familles touchées, 191 maisons décoiffées, une femme grièvement blessée et 4 moutons tués. Les populations de Mandén Balandou ont expliqué à la presse les circonstances de cette catastrophe qui s’est abattue sur leur paisible localité. « Aujourd’hui, le district de Balandou, qui relève de la sous-préfecture de Niagassola, a enregistré un vent très violent qui a ravagé tout le village. Les citoyens de Balandou étaient dépassés. Dans cette catastrophe, il y a eu d’importants dégâts, parce qu’on a enregistré 86 familles sans abris, 4 moutons tués, le pied d’une vieille femme cassée. En tout cas, il y a eu beaucoup de dégâts, il faut le dire. Vraiment, nous sommes dépassés. C’est la première fois dans notre vie qu’une telle catastrophe se produise ici. Les citoyens traversent actuellement des moments difficiles », a confié N’faly Diakité.

Vu cette situation, les sinistrés ont lancé un appel solennel aux autorités et aux personnes de bonne volonté afin qu’on leur vienne au secours. « Nous lançons un appel solennel à tout le monde, afin qu’on nous vienne en aide. Aujourd’hui, nous n’avons rien, même le manger, à plus forte raison les habits. Il faut nous assister, sinon c’est vraiment la misère. On ne sait quoi faire », a-t-il plaidé.

Présentement, ces populations vivent dans la plus grande difficulté, à cause de ce vent violent qui a tout ravagé sur son passage.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601