Balandougouba : le candidat Diakaria Koulibaly accueilli par une population en liesse (images)

Candidat uninominal du RPG Arc-en-ciel (parti au pouvoir) dans la circonscription électorale de Mandiana, Diakaria Koulibaly poursuit son offensive auprès des électeurs en vue d’être l’élu de cette importante circonscription au soir du 1er mars prochain.

C’est dans ce cadre qu’il s’est rendu récemment dans la sous-préfecture de Balandougouba où une population en liesse l’attendait avec impatience pour l’exprimer toute leur gratitude aux idéaux de paix et de clairvoyance du Chef de l’Etat, Pr Alpha Condé.

En compagnie de plusieurs autres cadres natifs de ladite préfecture (Mandiana) dont l’honorable Eva Gross, le ministre Diakaria Koulibaly a été une nouvelle fois honoré par cet engagement des habitants de cette sous-préfecture située à la frontière guinéo-malienne.

S’adressant à cette population en liesse et acquise à la cause du président Alpha Condé, le ministre Koulibaly a lancé un appel à tout un chacun d’aller retirer leurs cartes d’électeurs afin, dira-t-il, de voter massivement le 1er mars prochain au compte des législatives et le référendum.

Youssouf Keita