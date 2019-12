Ballon d’Or 2019 : ‘’Sadio Mané est 4è parce qu’il est Africain’’ (Habib Beye)

Sadio Mané termine à une décevante quatrième place du classement du Ballon d’Or. Pour Habib Beye qui était sur le plateau de Canal+ Afrique, “il est 4è parce qu’il est Africain’’.

« Peut-on juger que Messi sera le meilleur joueur de l’histoire ? Oui. Peut-on juger que Messi est le meilleur joueur du monde actuellement ? Oui. Peut-on juger qu’il a fait la meilleure saison en 2019 ? Non. On va repartir dans ce qu’on a dit. Peut-être que les gens verront ça comme de la victimisation. Il est Africain. Et c’est pour ça qu’il est 4e. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, c’est pour ça qu’il est 4e. Je suis Sénégalais, j’ai supporté Sadio Mané. A un moment donné, il faut être pragmatique et honnête dans ce qu’on dit. Aujourd’hui, celui qui me dit que Virgil van Dijk a fait une meilleure saison que Sadio Mané, qu’il me donne les critères, qu’il vienne discuter avec moi. Et on débat, il n’y a pas de problème.

Messi est sûrement le meilleur joueur du monde aujourd’hui, intrinsèquement. Quand on le voit jouer, on est ébloui. Moi le premier. Sauf que Messi a sombré en demi-finales de Ligue des champions à Anfield, rappelle encore Beye. Pendant ce temps-là, Sadio Mané et les autres allaient en finale de Ligue des champions, gagnaient cette Ligue des champions. Voir Sadio Mané 4e du Ballon d’or, moi je vous le dis, c’est un scandale pur et simple », dénonce l’ancien défenseur. Suivez !!!



Mediaguinee