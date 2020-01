Ballon d’Or africain : Mané, grand favori pour une première

Ces réfugiés protestaient depuis plusieurs jours contre le HCR et la lenteur selon eux, de la procédure de leur transfert vers des pays occidentaux. Sur 331 maisons préfabriquées, seules 41 ont été sauvées du feu.

Issiaka Ouattara dit "Wattao" était le plus célèbre des anciens commandants de zones, les principaux chefs de la rébellion des Forces nouvelles (FN).

Les conservateurs des précieux écrits conservés depuis six ans à Bamako veulent que les étudiants découvrent la richesse de ce patrimoine culturel africain.

Berlin, Londres, Paris, Moscou, toutes les grandes capitales appellent Washington et Téhéran à la retenue après l’assassinat par l’armée américaine du général iranien Qassem Soleimani.

Après l’annonce de sa victoire au second tour de l’élection présidentielle du 29 décembre dernier, le nouveau président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embaló s'est rendu au Sénégal pour visite officielle.

L'encre a beaucoup coulé cette semaine dans les journaux allemands sur le cas d'Isabel dos Santos, la femme la plus riche, accusée de corruption en Angola.

Sindika Dokolo, époux d'Isabel dos Santos, est soupçonnée d'avoir détourné, avec la fille de l'ancien président, plus d'un milliard de dollars d'argent public. Il répond à ces accusations au micro de la DW.

Les journaux allemands commentent la succession d'événements hostiles entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le parquet angolais a décidé le gel des comptes bancaires et des actifs d'Isabel dos Santos, la fille aînée de l’ex-président José Eduardo dos Santos. Elle est accusée d'avoir détourné plus d'un milliard de dollars.

Des affrontements armés ont fait plus de 70 morts suite à une querelle entre des membres de la tribu Massalit et des Arabes. L’incident a dégénéré et des milices arabes s’en sont pris à un camp de déplacés.