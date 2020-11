Bamako : l’ambassadeur Fodé Kéita invite les commerçants guinéens à investir dans leur pays

Mercredi ,18 novembre 2020, l’ambassadeur de la République de Guinée au Mali a invité les commerçants guinéens dans la salle de conférence de l’ambassade. L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser les Guinéens qui évoluent dans les divers secteurs économiques à investir davantage en Guinée. Ce qui est première au Mali pour un ambassadeur guinéen.

Cette première prise de contact entre l’ambassadeur général Fodé Kéita et les commerçants guinéens a été saluée par l’ensemble des participants.

L’ambassadeur a décliné l’objectif de cette prise de contact en ce termes :

« Je suis vraiment comblé de joie pour cette première prise de contact. Mais avant, je vous remercie d’être venus à cet appel. Quand vous voyez que je vous fais appel aujourd’hui, c’est pour que nous puissions parler entre Guinéens, pour le développement du pays. Nous sommes tous Guinéens et aujourd’hui vous êtes ici au Mali, vous pratiquez les activités économiques ici. Notre pays a besoin de l’ensemble des efforts conjugués de ses fils pour son développement. Donc, je vous invite à investir aussi en Guinée et chercher des partenaires qu’ils soient Maliens ou autres en tout cas celui qui peut investir dans notre pays pour participer au développement de notre chère Guinée, qu’il soit le bienvenu et je suis prêt à l’accompagner pour l’aboutissement de son investissement », s’engage-t-il.

Très ému pour cette belle initiative, M. Sita Camara le porte-parole des commerçants présents à la rencontre en même temps président de la communauté guinéenne s’en félicite.

« On vous remercie excellence pour cette considération à l’égard des commerçants guinéens vivant au Mali. Comme les autres n’étaient pas assez informés, donnez-nous juste un temps pour informer l’ensemble des commerçants et autres, qu’ils soient Malinké, Peulh, Soussou, Kissi… Nous allons appeler tout le monde ici, car cette initiative d’échange est très capitale donc il faut la présence de tout le monde et on vous revient », conclut-il.

De son côté Mamadou Kéita se dit surpris et une première pour lui depuis 30 ans.

« Je suis là depuis 30 ans, je n’ai jamais vu un ambassadeur qui réunir les commerçants et autres au tour d’une table pour discuter du développement du pays. Par exemple moi, j’évolue dans le domaine de matelas, mon partenaire veut même construire une unité industrielle de matelas en Guinée à travers moi. Nous pensons que nous sommes seuls, mais avec cette rencontre je sais maintenant que je peux compter sur son excellence pour nous accompagner pour faciliter et accélérer les choses. On vous remercie beaucoup pour cette première prise de contact », dira-t-il.

Moussa Oulen Traoré

