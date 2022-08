Bamako : le ministre conseiller chargé d’affaires de Guinée reçu par le Premier ministre par intérim

Dans le cadre de ses prises de contact avec les autorités maliennes, depuis sa prise de service le 14 juin 2022, en qualité de ministre conseiller, chargé d’affaires de la Guinée en République du Mali, Abddoulaye Fofana, a été reçu dans l’après-midi d’hier mercredi 24 août 2022, par le Premier ministre par intérim du Mali, ministre de l’Admînistration du Territoire et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye MAÏGA.

Le chargé d’affaires était accompagné du Dr Mamadi Saiba Camara, conseiller politique et Namory Magassouba, attaché consulaire.

À l’entame de cette audience, le diplomate a présenté ses vifs remerciements à SEM le Premier ministre par intérim pour l’audience qu’il a bien voulu lui accorder , quelques jours seulement après sa nomination comme Premier ministre par intérim. Ce geste combien significatif, dénote à ses yeux l’importance et la solidité des liens qui existent entre les deux pays.

Visiblement satisfait de cette visite, comme pour dire que la Guinée et le Mali sont deux poumons d’un même corps, le Premier ministre par intérim, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye MAÏGA a salué le diplomate guinéen et sa suite, tout en leur assurant de sa disponibilité à les accompagner dans l’accomplissement de leur noble mission, à savoir œuvrer à la consolidation et au raffermissement des relations entre les deux pays .

Il faut noter que cette audience intervient, après celle que lui a accordée SEM Abddoulaye Diop, ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale.

Ces audiences devraient se poursuivre dans les jours à venir avec d’autres membres du gouvernement malien.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako