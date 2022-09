Bamako. Le ministre Morissanda choqué par l’état de délabrement du consulat de Guinée : « c’est une honte »

Sans doute, il fait partie des ministres guinéens les plus dynamiques et tranchants de cette transition. C’est du moins le constat fait par bon nombre de Guinéens.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Internationale, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger Dr Morissanda Kouyaté, « prix Nelson Mandela », en séjour à Bamako depuis hier mercredi, a pris le temps de visiter le consulat de la République de Guinée au Mali ce jeudi à 11h.

Cette visite a permis au ministre de constater de visu l’état de délabrement du bâtiment qui abrite le consulat de Guinée en République. Ce bâtiment fut construit avant les indépendances, avec un plan du Sahel.

Offert à la Guinée par l’ex-président feu Ibrahim Boubacar Keita (IBK), la Guinée a toujours eu du mal à construire un bâtiment digne d’une représentation diplomatique au Mali.

Après ce constat, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger a déclaré ceci: « C’est une honte, une déception. On ne peut pas imaginer que notre représentation politique au Mali soit dans un état de décrépitude si avancé. Ça se passe de commentaires. Vous-mêmes, vous avez tout vu. Je pense que c’est une urgence absolue de mettre en œuvre la rénovation ou la construction. Le niveau de nos relations de fraternité et d’amitié avec le Mali est tellement élevé que les infrastructures doivent suivre. »

Comme le souhaite vivement Son Excellence, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, nos représentations diplomatiques doivent être à notre niveau d’engagement.

Moussa Oulen Traoré

