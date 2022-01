Bamako: le RPG AEC dans la famille d’IBK

Une forte délégation du RPG Arc-en-ciel (RPG AEC) conduite par la secrétaire générale du parti à Bamako,

Hadja Koutoubou Fanta Keita, s’est rendue dans la famille de feu Ibrahim Boubacar Keita (IBK), ancien président du Mali, pour présenter les condoléances du parti.

Consciente du lien d’amitié et de fraternité ayant existé entre leur champion, le Pr Alpha Condé et feu le président IBK, la secrétaire générale du RPG Arc-en-ciel à Bamako dira ceci: « Nous sommes venus présenter nos condoléances les plus attristées à la famille. Nous avons perdu un grand homme, un ami de la Guinée et de notre champion, le Pr Alpha Condé. Les Guinéens doivent beaucoup à cet homme qui est couché, car pendant que nous étions dans les difficultés et tout le monde fermait ses frontières avec la Guinée, c’est cet homme qui a pris le risque d’ouvrir les siennes Et nous qui sommes les représentants du parti, nous savons à combien il faisait son mieux pour aider notre parti. Nous avons appris la nouvelle tout comme les autres avec stupéfaction sur les réseaux sociaux. On est venus ici au nom de notre champion, le Pr Alpha Condé et au nom du Bureau politique national, le BPN, pour présenter les condoléances à la famille et renouveler notre engagement auprès de la famille pour préserver les acquis légués par ces deux personnes.

La famille biologique ainsi que la famille politique de l’ancien président étaient très émues par ce déplacement et les propos tenus par la délégation à l’endroit du président IBK.

Le président du RPM, le parti d’IBK, Aboubacar Tereta, s’est dit satisfait et très ému.

Moussa Oulen Traoré

+22391895637