Bamako : le RPG Arc-en-ciel en ordre de bataille pour la présidentielle d’octobre prochain

Les militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel se sont retrouvés ce jeudi 16 juillet 2020 au siège du parti dans le quartier Djicoroni Para dans la commune IV du district de Bamako.

Cette rencontre extraordinaire a pour but de préparer la prochaine échéance électorale en vue de préparer une vaste campagne de concertation des responsables du parti du Mali et du Burkina Faso en passant par le Niger pour les encourager à resserrer les rangs pour une glorieuse victoire du RPG Arc-en-ciel.

Selon Namory Magassouba, secrétaire général du RPG au Mali :« Nous sommes en train de restructurer et rajeunir le parti pour former une équipe de combat sur le terrain. Vous savez, le Mali a la plus forte communauté guinéenne à l’étranger après le Sénégal. Nous avons un électorat considérable, du Mali, Burkina Faso jusqu’au Niger, tout ça c’est dans notre circonscription. C’est pourquoi nous voulons nous rendre immédiatement dans ces circonscriptions électorales pour motiver nos responsables, militants et sympathisants du parti. Nous avons installé les bureaux dans les grands foyers où il y a assez de Guinéens, c’est à dire : dans les 6 communes de Bamako, à Kangaba en passant par Bangoumana, Touba dans la région de Kayes aussi. Pratiquement, nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait pendant ces dix ans pour agrandir le parti. Aujourd’hui, malgré quelques difficultés financières, nous avons su nous imposer comme le maître absolu au Mali. »

A noter que certains militants déplorent le manque de moyens de déplacement pour les responsables du RPG Arc-en-ciel au Mali.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako(Mali)

