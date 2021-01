Bamako : les autorités guinéennes interceptent un adolescent guinéen de 14 ans

Il s’appelle Abdoul Karim Diallo 14 ans, fils de Mamadou Oury Diallo et Patouri Diallo tous domiciliés à N’Zérékoré dans le quartier Bomani. L’adolescent vivait sous le toit de son grand frère Boubacar Diallo un commerçant à Man dans le quartier Libreville en Côte d’Ivoire. Selon l’enfant, il a dû quitter son grand frère à Man pour venir chercher du travail au Mali.

« J’étais chez mon grand frère Boubacar Diallo à Man en Côte d’Ivoire dans sa boutique. Mais il me faisait souffrir beaucoup. Nous étions un quartier appelé Libreville. Je souffrais mais comme il me donnait le prix du déjeuner, moi aussi j’ai jugé nécessaire de quitter chez lui et venir ici au Mali pour travailler. Comme je n’avais plus d’argent, je suis tombé sur l’autorité. Mon papa s’appelle Abdoul Karim Diallo. Il est grossiste de café et cacao à N’Zérékoré quartier Bomani. Ma mère Patouri Diallo. Vraiment je ne connais plus leurs contacts car j’ai quitté là-bas en 2016, je faisais la 4e année à l’école DGG », explique-t-il.

Pour sa part, le consul Namory Magassouba, dira : « Nous allons chercher ses parents avant de l’envoyer à N’Zérékoré. C’est un gamin de rien du tout. Si ses parents nous contactent nous allons voir la situation. Dans le cas contraire nous aussi, allons voir les syndicats sur comment retrouver sa famille. Il faut qu’on retrouve sa famille d’abord. »

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

00223 91 89 56 37