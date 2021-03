Bamako (Mali): des Guinéens victimes d’un réseau d’arnaqueurs

Ces dernières années, on assiste à la montée en puissance d’un vaste réseau d’arnaqueurs et de malfaiteurs résidant dans la haute banlieue du district de Bamako, à l’abri des radars des autorités maliennes. Des agissements dont sont victimes certains Guinéens. L’autorité guinéenne, saisie du dossier, commence à s’inquiéter du sort réservé aux centaines de Guinéens qui sont dans cette situation difficile, sans travail, sans salaire. Informé de la situation, le consul de Guinée au Mali multiplie les contacts auprès des autorités maliennes pour démanteler ce réseau si vaste et difficile à trouver. Pour l’heure, 3 rescapés guinéens sont dans les mains du consulat afin de faciliter leur retour au pays.

Mama Camara, diplômé en Géographie de l’université Général-Lansana-Conté de Sonfonia et originaire de Boffa, nous explique la scène : « Je ne savais pas que c’était une arnaque. C’est mon meilleur ami qui m’a dit de venir, qu’il y a une société de gardiennage, avec un salaire dépassant 7 millions GNF par mois, qu’ils n’ont pas besoin de document, juste une carte d’identité nationale. Au début, j’avais dit que je ne viens pas mais après il me dit de venir seulement, que je ne paie rien. Quand je suis venu, le matin, on est partis. Sur place, je n’ai rien vu qui ressemble à une société de gardiennage. Quelqu’un est venu juste vers moi en me posant certaines questions. Il m’a demandé si je veux devenir riche et construire des maisons en Guinée. J’ai dit oui ! Alors, il m’a dit d’appeler à Conakry pour envoyer une somme de 300 francs CFA, l’équivalent de plus de 5 millions de franc guinéens. J’ai compris qu’il ne s’agit pas de travail mais d’arnaque. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de m’évader mais ils ont pris mon argent. Moi aussi, j’ai décidé de venir voir l’autorité guinéenne pour solliciter de l’aide afin de faciliter mon retour au pays. Tout ce que je peux dire à mon ami qui m’a appelé, c’est de mourir ici. Sinon, si on se voit en Guinée, il fera la prison. Ensuite, je demande à l’autorité d’intervenir vite car beaucoup de Guinéens sont enfermés, sans moyen de réclamer leur argent. Beaucoup veulent se retourner au pays mais ils sont tous terrorisés. »

De l’autre côté, le jeune Daouda Diakité âgé de 20 ans, il nous explique ceci: « Je ne peux rien dire. Je veux juste rentrer chez moi. J’ai compris qu’il fait bon de vivre en Guinée. C’est moi qui sais maintenant si je vais quitter le pays ou pas. C’est fini pour moi. Ce que j’ai vu ici au Mali me suffit largement. »

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)