Bamako : Morissanda fait parler son cœur en sauvant 16 migrants guinéens abandonnés par OIM…

C’est un acte de grandeur et d’humanisme du ministre guinéen des Affaires étrangères, le Prix Nelson Mandela, en faveur des femmes, jeunes et enfants migrants guinéens qui étaient bloqués à Bamako suite au refus de OIM Mali de leur accorder l’accueil au centre. Prétextant qu’ils ont violé le protocole de leur institution. Ils sont au nombre de 16 personnes dont l’âge varie entre 1 mois et demi et 30 ans.

Ces migrants guinéens en provenance de la République du Niger, originaires de toutes les régions de Guinée, s’étaient rendus à l’ambassade pour y trouver de refuge. Ils ont été hébergés par le conseiller politique, Dr Mamadi Saiba Camara pour 4 jours.

Sachant que les missions diplomatiques n’ont aucun budget pour le retour des migrants, le ministre a été contacté pour aider ses enfants à regagner le bercail.

Ces migrants ont été pris en charge pour faciliter leur retour en Guinée. Ils ont quitté Bamako ce soir à 17h pour la Guinée.

