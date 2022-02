Bamako: une délégation de l’ambassade de Guinée à la rencontre du syndicat des transporteurs 

C’est une visite surprise qu’ont effectuée les autorités de l’ambassade de Guinée à la gare routière de la Guinée à Bamako, sise à Djicoroni Para, dans la commune VI du district de Bamako.



L’objectif de cette rencontre surprise était de sensibiliser les transporteurs guinéens à se comporter bien et en respectant les lois du pays hôte. Dr Saiba Camara, le conseiller politique de l’ambassade, s’est exprimé, après la présentation de la délégation par le consul Namory Magassouba. « L’ambassadeur et sa délégation vous remercient pour votre mobilisation ce soir. Nous sommes au Mali, c’est-à-dire, nous sommes chez nous aussi. Le Mali n’est pas un pays ami à la Guinée mais plutôt un pays frère. Mais il faut qu’on se dise la vérité, bien vrai que le Mali soit notre pays mais il faut respecter les lois d’ici, c’est-à-dire les lois du Mali. Ne faites rien qui sera contraire aux lois de ce pays. Un Guinéen se porte très bien au Mali tant qu’il ne viole pas les lois. Vous savez, tout dernièrement, le Mali se trouve dans les mêmes difficultés que nous, mais la bonne nouvelle est pour bientôt. La route Conakry-Bamako sera un souvenir pour les usagers. Les nouvelles autorités guinéennes s’activent pour achever ce corridor qui va soulager les transporteurs maliens et guinéens. Nous sommes venus encore vous dire que l’ambassade est là pour vous, elle sera à votre écoute, votre interlocuteur envers les autorités. On vous confie l’ambassade et tous ceux qui travaillent dedans. Nous sommes là pour votre bien, mais mais il faut respecter les lois d’ici. », martèle-t-il.

Un syndicaliste guinéen a demandé à l’autorité guinéenne de se rendre dans les postes de police sur la route de Kouremalé afin de sensibiliser les policiers par rapport aux difficultés rencontrées les transporteurs guinéens. La délégation a pris note de cette doléance qui sera remontée à qui de droit.

Moussa Oulen Traoré

+223 91895637