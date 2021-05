Bamako : une délégation de l’ambassade de Guinée reçue au Bureau de la Délégation Générale des Maliens de l’Extérieur

Le mercredi 20 mai 2021, une délégation de l’ambassade de Guinée au Mali, conduite par Dr Saïba Camara, conseiller politique de l’ambassade, a rendu visite au Bureau de la Délégation générale des Maliens de l’Extérieur, créé au lendemain du coup d’État de 1991. Après 30 ans d’expérience, la Guinée va à l’école du Mali pour la mise en place de son bureau. L’objectif de cette rencontre entre la mission diplomatique guinéenne et le bureau de la Délégation générale des Maliens de l’Extérieur est de s’inspirer des 30 ans d’expérience du Mali.

À l’entame de cette rencontre, le diplomate guinéen s’est réjoui de l’accueil chaleureux qui a été réservé à sa délégation, mais tout en sollicitant l’échange d’expériences entre les deux pays frères.

« Je suis très content de cette rencontre et surtout de l’accueil qui nous a été réservé. Cela démontre toujours que le Mali et la Guinée sont des pays frères. Avant tout d’abord, je suis venu avec Mr Namory Magassouba, premier secrétaire chargé des affaires consulaires. Moi-même, je suis Dr Saïba Camara, conseiller politique de l’ambassade de Guinée et un représentant de la presse. Nous sommes venus pour apprendre auprès de vous, s’inspirer de votre expérience, être à l’école du Mali. Voilà l’objectif de notre rencontre », a déclaré Dr Saïba Camara.

En réponse, délégué général des Maliens de l’extérieur, Mr Sogodogo, s’est félicité de cette visite de travail et s’est dit disposé à mettre son expérience au service de la Guinée pour la réussite de sa mission pour la mise en place de son bureau. Après avoir présenté son bureau au complet, il a parlé de l’historique de la création de son département.

« Je suis très content de cette visite d’amitié et de travail entre les deux pays. Je m’en vais vous parler avant tout de l’initiative de la création de cette institution. Cette Délégation générale des Maliens de l’Extérieur a été créé au lendemain du coup d’État de 1991, c’est-à-dire après le départ du régime de Moussa Traoré. Il fallait un Mali nouveau avec la participation de tous les Maliens partout où vous êtes. Ce département fut créé avec à sa tête un délégué général. Dans ce bureau, il y a 4 grands départements et chaque département comporte des sections. Nous avons le département de la promotion économique et réinsertion des Maliens de l’Extérieur ; le département Statistiques et prospectives des migrations ; le département de l’accueil et de l’information des Maliens de l’Extérieur ; le département des Affaires administratives et consulaires. Ces quatre départements répondent aux soucis des Maliens établis à l’extérieur. Mais au-delà de notre bureau, il y a deux autres structures, à savoir, le Haut conseil malien de l’Extérieur(HCME) et le Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM) avec qui, nous traitons les problèmes des Maliens établis à l’extérieur. Ce sont des structures très proches des Maliens. En ce qui concerne notre budget, c’est nous qui élaborons un plan annuel avec le budget, nous présentons au département des Maliens de l’Extérieur et au Premier ministre pour défendre notre budget devant l’Assemblée nationale. Le budget varie selon le plan annuel. Je vous informe qu’à ce jour, cette année, nous avons pu créer 240 emplois pour les Maliens qui sont rentrés au pays. Voilà en somme ce que nous pouvons vous dire. Nous sommes ouverts aux questions, s’il y en a. Nous avons beaucoup plus de techniques mais nous voulons que vous nous soumettiez des questions sur papier, nous allons vous répondre avec les documents à l’appui. », a répondu le délégué général des Maliens de l’extérieur, Mr Sogodogo.

Dr Saïba Camara promet de rendre visite aux deux autres structures, à savoir le Haut conseil des Maliens de l’Extérieur et le Conseil supérieur de la diaspora malienne.

Moussa Oulen Traoré