Bamako: une fille guinéenne assassinée par un inconnu dans sa chambre

Nombreuses sont les filles guinéennes qui font de l’industrie sexuelle comme source de revenu ici au Mali, à l’insu de leurs parents qui vivent en Guinée et qui pensent que leurs filles font le commerce ou la coiffure. C’est devenu habituel au Mali, une fille guinéennes est assassinée presque chaque mois dans ce pays, soit par son copain ou par des inconnus.

C’est dans la nuit du mardi à mercredi que la jeune H.B a été retrouvée morte et étranglée par un inconnu dans sa chambre à Daoudabougou, la commune VI du district de Bamako.

Son amie, sous l’anonymat nous raconte les faits: « c’est la nuit du mardi qu’on est parties toutes en boîte. C’est mon amie, c’est elle qui m’a fait venir ici à Bamako. À 4h du matin, un homme est venu, mais cet homme n’a jamais accepté qu’on découvre son visage. Il était presque en cagoule . Après avoir discuté avec elle, ils sont partis ensemble à la maison de la copine. Mais on a fait toute la journée du mercredi, on ne l’a pas vue. C’est après on s’est interrogé, on a demandé de défoncer la porte pour voir. C’est après on a vu le corps de mon amie étranglée. Mais, ce qui est bizarre, celui qui l’a assassinée n’a rien pris dans la maison, sauf fermer la porte et prendre son téléphone. Sinon, il n’a rien pris dans sa chambre. Le climatiseur était même allumé. La police a fait des enquêtes mais pour le moment, rien . C’est avant-hier qu’on a pu enterrer le corps. Vraiment moi je vais rentrer en Guinée. Ici n’est plus comme avant. Sinon ils vont finir par nous assassiner une à une .Je rentre demain à Conakry inchAllah ».

Reste maintenant savoir si cette fois les enquêtes iront jusqu’au bout pour rendre justice. Affaire à suivre.

Moussa Oulen Traoré

+22391895637