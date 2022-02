Bamako: une jeune guinéenne admise aux urgences après une violente agression

A Bamako, capitale du Mali, nombreuses sont les filles guinéennes qui sont victimes d’agressions physiques ou d’arnaque, soit de la part de certains policiers ou de leurs copains dans les boîte de nuit. Cette semaine, elles sont des dizaines à avoir été agressées par des hommes et elles n’ont que leurs yeux pour pleurer. Pas de condamnation, ni de justice. La dernière en date remonte à hier nuit.

Une jeune fille Soumah se serait fait agresser par un policier.Elle a été admise aux urgences de l’hôpital national Gabriel Touré de Bamako, après avoir été battue à sang.

Selon les médecins, les deux membres supérieurs de notre compatriote sont complètement cassés , son cerveau serait fortement endommagé. Ce qui explique une chirurgie à la tête.

Un témoin ayant requis l’anonymat nous a confié ceci: « Nous étions tous à l’anniversaire d’une copine. Soumah est rentrée à la maison vers 4h du matin. Quand elle est venue à la porte, elle a frappé fort pour que le gardien ouvre la cour. Elle est rentrée se coucher. Entre-temps quelqu’un aussi est venu frapper à la porte. Moi j’ai ouvert ma porte pour regarder. J’ai vu un monsieur qui portait un pantalon kaki et qui ressemble beaucoup à ce policier qui vit avec nous dans l’autre chambre. Après un temps, on m’a réveillée qu’elle est dans l’agonie. Vraiment, il faut que ça cesse. Moi je suis Malienne, mais je ne reconnais plus les gars maliens envers les filles guinéennes. Il y a trop d’injustice. »

Comme on le voit, malgré les sensibilisations des autorités guinéennes au Mali, nos filles ne sont pas toujours à l’abri des violences. À noter qu’au moment où nous quittions l’hôpital, la fille était toujours dans un état critique aux urgences. Reste à savoir si cette fois justice sera rendue. Affaire à suivre.

Moussa Oulen Traoré

+22352440408