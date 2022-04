Bambéto et son échangeur, un message rassembleur (François Mara)

Les populations de la zone n’ont pas voulu se faire conter l’événement. L’immense foule venue acclamer le chef de l’Etat, le jeudi 14 courant, tenait à lui exprimer sa joie et montrer, en cette circonstance solennelle, jusqu’à quel point les citoyens de cette partie de la commune de Ratoma se réjouissent de voir changé un statut que certains avaient voulu leur imposer : celui de Guinéens de seconde zone vivant sur un axe oublié de la République.

En posant la première pierre de ce qui sera, au terme de trente mois de travaux, le grand échangeur de Bambéto, le chef de l’Etat, le colonel-President Mamadi Doumbouya, fait plus qu’ouvrir un chantier de grande envergure qui va redessiner le visage de Conakry et améliorer la mobilité en son sein. Il fait infiniment plus, en redonnant de l’espoir à une jeunesse incomprise, étiquetée par le passé comme dissidente, en proie à un chômage endémique et donc jugée manipulable à souhait.

Avec dans le package offert ainsi par le CNRD (Comité national du rassemblement pour le développement), en sus de l’échangeur, un terrain omnisports et un centre de formation pour l’insertion des jeunes, comme pour répondre à l’idéal d’un esprit sain dans un corps sain pour cette frange dynamique de la société. Également, en décidant que la priorité sera accordée à ladite jeunesse dans le recrutement de la main d’œuvre, il apporte du baume au cœur des familles, réduit les inégalités sociales, apaise maintes frustrations et améliore conséquemment le sentiment de sécurité ainsi que la quiétude.Autre fait mis en évidence par la présence ce jour-là du président de la transition dans la zone de Bambéto, c’est le grand enthousiasme des citoyens qui en dit long sur leur adhésion à la cause du CNRD, c’est aussi l’impressionnante mobilisation spontanée venue démentir, de fort belle manière, ceux qui avaient vite conclu que cette partie de la capitale avait définitivement tourné le dos à l’homme du 5 septembre. Il faut dire que la cérémonie de lancement des travaux de l’échangeur de Bambéto, et bien d’autres actions menées sur le terrain ne sont que la facette d’un engagement visant à concrétiser une volonté du président de la transition : rassembler les Guinéens dans un État refondé, viable et prospère où il fait bon vivre pour toutes les filles et tous les fils du pays, sans exclusive.Une fois les écuries d’Augias nettoyées, les têtes de l’hydre de la corruption tranchées, la gouvernance remise à l’endroit et les Guinéens amenés à fumer le calumet de la paix, le colonel Mamadi Doumbouya, au-dessus de tout soupçon tel le général et héros romain Cincinnatus, passera le témoin au terme de cette transition, avec le cœur léger et le sentiment d’avoir pleinement rempli sa mission.François Mara–

François MARA

