Bambéto. L’assassin présumé d’Alhassane Diallo arrêté par la police : ‘’on a étudié le Coran ensemble’’

Suite à l’assassinat la semaine dernière à Bambéto du jeune Alhassane Diallo dans sa boutique, les services de sécurité ont réussi à mettre la main sur l’un des présumés assassins. Il s’agit du nommé Mamadou Lélouma Diallo, un proche parent de la victime.

Présenté à la presse ce mardi 21 juillet 2020, il reconnaît s’être rendu le jour du drame dans la boutique d’Alhassane Diallo et d’avoir pris part à son assassinat.

Selon le commissaire central adjoint du commissariat de Kaporo-rail Adama Condé, c’est dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juillet, quelques heures à peine après le meurtre que le présumé meurtrier Mamadou Lélouma Diallo a été arrêté.

« Suite à l’assassinat de Alhassane Diallo qui a eu lieu à la gare routière Lansana Conté de Bambéto à la boutique numéro 241 le 11 juillet 2020 aux environs de 20 heures. La CMIS numéro 2, la BAC numéro 6, la BRB et le commissariat central de Kaporo rail ont mis main sur un groupe de jeunes. Après la décantation fait par notre service, il ressort que le suspect nommé Mamadou Lélouma Diallo reconnaît les faits sans ambages », affirme le commissaire de police.

Interrogé par la presse, le présumé assassin Mamadou Lélouma Diallo qui a reconnu les faits déclare qu’ils s’étaient rendus à la boutique de la victime pour y voler de l’argent.

« Je connais la victime car lui et moi avons étudié le Coran ensemble chez mon père. Un jour il m’a contacté pour que je fasse un médicament pour qu’il y ait beaucoup de clients pour sa boutique. Le jour du drame, nous étions dans la boutique d’Alhassane pour voler de l’argent. D’un seul coup, Aboubacar et Alhassane ont commencé à se bagarrer et tout à coup Aboubacar a poignardé Alhassane. Ce n’est pas moi qui l’ai tué, c’est mon neveu Aboubacar qui l’a poignardé », explique-t-il.

Selon le commissaire Adama Conté, le présumé sera déféré devant le tribunal de première instance de Dixinn. Quant à Thierno Boubacar Diallo qui est en fuite et activement recherché par ses services, il sollicite le concours des citoyens pour pouvoir mettre main sur lui et le conduire en devant la justice.

Maciré Camara