Bambéto/Ratoma : le colonel-président plus que jamais dans les cœurs des populations (Mandian Sidibé)

C’est désormais une tradition pour le Président de la République, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, d’aller à la rencontre de ses concitoyens, chaque vendredi, pour s’acquitter de ses obligations religieuses en leur compagnie et partager, dans la foulée, des moments précieux de communion avec eux.

Ce vendredi, 10 juin 2022, le héros du 5 septembre 2021, le libérateur du Peuple, le Colonel Mamadi Doumbouya, en l’occurrence, était l’illustre hôte de la grande mosquée de Bambéto, où des prières et bénédictions ont été dites, in fine, pour une transition réussie et apaisée, sous sa clairvoyante direction.

Ce déplacement en direction de Bambéto, bastion incontesté de l’ancienne opposition, à été une nouvelle occasion pour le Chef de l’État, de s’offrir, spontanément, en fanfare, un sacré bain de foule, digne d’un homme de sa stature, de son aura, de son charisme et son pragmatisme doublé de son patriotisme avéré.

« Le seul combat qui mérite d’être mené en Guinée, c’est pour le bien-être des populations », a déclaré, en substance, tout sourire aux lèvres, à sa sortie de la grande mosquée de Bambéto, le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya ou 《 Le libérateur du Peuple de Guinée 》, pour paraphraser El Hadj Cellou Dalein Diallo, au lendemain de l’avènement au pouvoir de l’enfant prodige de Kankan Nabaya.

Une fois encore, les braves et vaillantes populations de Bambéto, un quartier très populaire de la Commune de Ratoma, fief emblématique de l’Ufdg, ont réitéré, on ne peut plus clair, leur adhésion massive, sincère et inconditionnelle aux idéaux de changement positif pronés, sur fond de refondation de la Nation Guinéenne, par le Messie National. Les populations de Bambéto ont démontré, une fois de plus, à travers des actes et propos dénués de toute équivoque, qu’elles sont plus que jamais déterminées à accompagner le colonel-libérateur dans la mise en œuvre de son chantier pharaonique de refondation de l’État guinéen.

Après avoir libéré les Guinéennes et Guinéens épris de justice, de paix, de démocratie, des griffes d’un régime liberticide, force est de constater que Son Excellence Laye Madi, comme le nomment affectueusement ses compatriotes du quartier populeux de Banankoroda à Kankan a, on ne le dira jamais assez, conquis les cœurs des Guinéens de toutes obédiences confondues et sans considérations politiciennes.

Avec le Colonel Mamadi Doumbouya, la Guinée et les Guinéens gagnent tous les jours que Dieu, l’Eternel, fait. Tant mieux pour une Guinée réconciliée et émergente.

Mandian SIDIBE, Journaliste