Bambéto: un enfant kidnappé sur le chemin de l’école, le ravisseur exige le payement d’une rançon 

Un enfant âgé environ de 8 ans, du nom de Boubacar Ly, élève de la 2ème année, domicilié à Bambeto, a disparu depuis la journée du jeudi 10 février 2022, alors qu’il partait à son école pour assister à un tournoi interclasses, nous apprend-on. Selon sa famille, la thèse d’un kidnapping n’est pas écartée, parce qu’un montant en guise de rançon a été exigé par un individu.

Le plus inquiétant aux jeux de la famille aujourd’hui, c’est que la rançon demandée a été versée via Orange Money et les ravisseurs n’ont pas ramené l’enfant. Et depuis cet enlèvement, ce n’est que son frère qui a échangé avec l’enfant 2 fois au téléphone, à savoir samedi soir et dimanche soir. Il dit se porter bien.

Dans la matinée de ce lundi 14 février 2022, notre rédaction est entrée en contact avec la famille Ly qui est terrorisée psychologiquement par cette disparition. Abdourahmane Ly, frère de l’enfant kidnappé, est revenu sur les événements qui se sont déroulés depuis l’enlèvement de son jeune frère. « Le jeudi dernier, vers 13h 50mn, un monsieur a contacté le père de Boubacar Ly pour lui annoncer qu’il a cassé le pare-brise du véhicule de son patron. Et immédiatement, le père de Boubacar m’a joint au téléphone pour me communiquer le numéro du monsieur. Il dit être même surpris lorsque le Monsieur a dit que l’enfant a gâté son pare-brise. Parce que lui, après l’école française, c’est l’école coranique. Je suis allé à l’école, j’ai demandé à ses amis est-ce qu’il est là, ils ont dit qu’il est en train de jouer de l’autre côté dans la cour de l’école. Il y a un autre qui a témoigné qu’il est en train de jouer de l’autre côté. Après, on a appelé au micro à plusieurs reprises mais il n’y était plus. », a-t-il expliqué.

Poursuivant, Abdourahmane Ly d’ajouter ceci : « Après, j’ai appelé le numéro du monsieur que mon oncle m’a envoyé. Il me dit de partir récupérer l’enfant à la mosquée de Bambeto. Je me suis rendu là-bas, il était absent. Lorsque j’ai rappelé, il m’a dit qu’il veut parler avec le père de Boubacar. Comme moi je suis son frère, je ne peux pas le représenter. J’ai répondu qu’étant un frère, si le père n’est pas là, c’est moi qui assume la responsabilité. Après, il m’a raccroché. De retour à la maison, j’ai pris le numéro de mon ami, je l’ai contacté en se présentant comme son père. Au cours de la conversation, il a fait savoir que les dégâts sont énormes et la voiture c’est pour son patron, qu’il risque de perdre son travail. Après, on lui demande ce qu’il veut. Ce n’est que 18 heures qu’il a dit que le montant global des dégâts s’élève à 950,000 gnf. Après, on a demandé où déposer l’argent et où il va déposer le petit. Il n’a pas répondu. C’est vers le soir qu’il a dit de faire un dépôt via Orange Money. »

Ce n’est que le dimanche soir qu’ils ont déposé la somme de la rançon exigée par le ravisseur. « On a estimé que l’enfant est plus important que l’argent demandé. Donc son père a transféré la somme qu’il a demandée, les 950,000 gnf. Il l’a déposé hier via Orange Money, mais le ravisseur nous dit qu’il n’a pas reçu l’argent sur le numéro avec lequel nous communiquons. Et jusqu’à présent, le numéro est opérationnel. Quand je l’appelle, même si c’est tout de suite il va décrocher. Des fois, on peut communiquer jusqu’à 10 minutes sans raccrocher. », explique le jeune qui est régulièrement en contact avec le ravisseur.

Suite à ce qu’ils qualifient d’indifférence de la part de l’école, les frères de Boubacar Ly ont décidé de prendre d’assaut l’établissement « Groupe Scolaire ST » ce matin et de perturber le bon déroulement des cours. « Depuis le jeudi, on les a informés de la disparition de l’enfant, ils ont juste dit d’informer la DCPJ. Depuis sa disparition le jeudi, ce n’est que le vendredi, dans la journée que certains enseignants et des membres du bureau se sont rendus dans notre famille. Et depuis, personne n’est revenu pour savoir où en sommes-nous. Et la directrice n’est pas venue depuis le jeudi. C’est ce qui nous a choqués, parce qu’ils n’ont pas stoppé le tournoi interclasses et les cours se déroulent comme s’il n’y a rien ».

Aux dernières nouvelles, la famille est entrée en contact avec la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), la BR et ce matin la police de Kipé était dans la famille Ly pour écouter la famille et les a invités à se rendre à la Direction pour mieux collaborer.

Mamadou Yaya Barry