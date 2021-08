Bambeto : un homme d’une quarantaine d’années tombe du 6è étage et meurt

Un homme de 40 ans du nom de Mansaré Harouna a fait lundi une chute du haut de l’immeuble situé non loin de la station Total faisant face du rond-point de Bambeto.

Selon le frère de la victime Ibrahima Bah, interrogé par notre rédaction, son frère ne souffrait de rien.

Peu de temps après le drame, M. Bah revient sur les circonstances de cette horrible nouvelle : “c’est un Monsieur qui vivait en Allemagne, aux États-Unis et au Canada, il est revenu au pays, c’est un businessman, il transporte des marchandises”. Ajoutant que “c’est une voisine qui m’a appelé, moi j’avais envoyé mes habits au pressing, elle m’a dit il faut revenir vite, vite là ton frère est décédé. J’ai dit: “quoi ?” Elle a dit: “ton frère est décédé”, c’est comme ça j’ai été informé”.

Dans l’appartement au 6ème étage, M. Bah explique zu moment où il quittait la maison, “il y avait une dame et un monsieur plus la victime, et c’etait ma première fois de les voir”.

Aux dernières nouvelles, le corps de la victime est transporté à la morgue par les agents de la protection civile et les enquêteurs sont sur place…

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08