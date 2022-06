Bambéto: une course-poursuite de 2 camions crée un accident au rond-point 

Les routes en République de Guinée continuent de faire des dégats. Hier mardi soir c’est un autre terrible accident qui s’est produit dans la commune de Ratoma, au rond-point de Bambéto.

Selon un témoin, l’accident a été provoqué par 2 camions poids lourds qui descendaient dans une course-poursuite qui venaient de Coza en direction de Bambéto et une fois au rond-point les conducteurs auraient perdu le contrôle de leurs engins faisant des dégâts énormes.

Dans ce bazar, vous pouvez observer sur place plusieurs véhicules et des motos endommagés un peu partout et un gros porteur renversé les roues en l’air et une partie de la décoration du rond-point endommagée.

Pour l’heure selon notre interlocuteur il y a eu des blessées dont l’un gravement, qui a été immédiatement conduit pour des soins.

Mamadou Yaya Barry