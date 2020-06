Banalisation du port du masque à Coyah : le préfet Aziz Diop tape du poing sur la table

Depuis les douloureux événements au barrage de Friguiadi dans la préfecture de Coyah qui avait fait 5 morts au mois de mai dernier, la population de Coyah dans sa majorité ne respecte plus le port du masque de protection. Ce, malgré les risques qu’elle encoure avec la propagation de la maladie à Coronavirus dans le pays.

Alors, à peine installé dans ses fonctions, le tout nouveau préfet de Coyah, Aziz Diop que Mediaguinee a rencontré, ce lundi 1er juin 2020 au sortir d’une rencontre avec les présidents de conseil de quartiers, les administrateurs des marchés, les sages et le maire de la commune urbaine, a annoncé des mesures draconiennes afin de ramener les citoyens au respect des gestes barrières notamment le port des masques dans sa circonscription de commandement.

« A ma prise de service il y a une semaine, j’ai constaté comme tout le monde, qu’il y a une banalisation de cette maladie à Coyah. Et que les citoyens refusent de porter ces masques pour se protéger, mais protéger aussi les autres », a déclaré, Aziz Diop.

C’est dans cet esprit-là ce matin, a -t- il poursuivi : « Que j’ai convoqué une réunion avec l’ensemble des chefs de quartier, conseils de quartiers, des sages de Coyah et le maire de la commune urbaine de Coyah, pour analyser la situation et se demander pourquoi cela ? Or Coyah fait partie du grand Conakry. La plupart des citoyens de Coyah travaillent à Conakry et reviennent dormir, côtoyer les autres qui sont à Coyah. »

Selon, le préfet Aziz Diop, les statistiques démontrent également que la pandémie est plus forte à Coyah aujourd’hui.

« Donc j’ai demandé de mettre dès aujourd’hui le comité de riposte préfectoral, présidé par le préfet. De décentraliser le comité de riposte dans les communes et dans les quartiers. Nous ferons une décision dans ce sens, pour que nous puissions accompagner les professionnels de la santé. Et notre travail consistera à sensibiliser les populations, pour dire que c’est une maladie qui existe et que c’est une maladie qu’il faut considérer comme telle. Parce que nous sommes en guerre contre cette pandémie-là. Les professionnels de la santé continueront à accompagner les cas contacts, les cas évidents et à se référer à Conakry. Mais nous avons aussi un plan de riposte que le DPS (direction préfectorale de la santé NDLR) m’a soumis, pour que les tests soient faits à Coyah. Parce que la plupart des cas avérés positifs, les examens ont été effectués à Conakry. Mais comme ils logent à Coyah, on se réfère à la référence de Coyah. Nous pourrons maintenant avoir la situation réelle à Coyah, pour que nous puissions déployer tous les efforts nécessaires pour que cette pandémie-là soit boostée en dehors de Coyah », a-t-il précisé.

Par ailleurs, Aziz Diop de taper du poing sur la table : « J’ai été très clair. Je suis une autorité. On ne peut pas m’influencer, j’assume mes responsabilités. Si je n’assume pas qu’on m’enlève, je ne suis pas fait pour être préfet. Je suis d’abord citoyen. Mais quand je prends une décision, je l’applique et je vais jusqu’au bout. C’est pourquoi on a dit aux administrateurs des marchés, si je constate une seule marchande qui ne porte pas de masque, je le suspends de ses fonctions. J’ai instruis le maire, si le marché n’est pas fermé à 16h, moi je ne vais pas aller prendre une dame, je prends l’administrateur du marché, parce que les responsabilités sont décentralisées. Donc les conséquences, c’est l’administrateur du marché. »

Parlant des patrouilles qui ne sillonnent plus la ville de Coyah pour faire respecter le port du masque de protection depuis les événements de Friguiadi qui avaient entraîné des cas de morts et des blessés graves, le préfet de durcir le ton : « Nous, on décentralise. D’abord, les chefs de quartiers sont dans les quartiers. Il y a les chefs secteurs. Mais j’ai dit, je vais dans un quartier, je constate qu’un seul citoyen n’a pas de bavette, je fais un avertissement au chef de quartier. S’il y a trois avertissements, je te suspends de tes fonctions. Avant qu’on ne dise que c’est Aziz Diop, après on dit que c’est Alpha Condé, parce que ça commence là. Or l’Etat c’est la base. Si chacun jouait son rôle, on ne serait pas là. Voilà ces mesures draconiennes. Et moi-même je vais sur le terrain. Maintenant ceux qui veulent par rapport à ça créer la rébellion, ils verront l’Etat face à eux. Parce que rien ne justifie qu’on ne porte pas de masque particulièrement à Coyah. »

Plus loin, Aziz Diop de signaler un relâchement dans la lutte contre le Coronavirus par l’Etat : « Et il y a un relâchement par rapport aux orientations du gouvernement en matière de lutte contre cette pandémie. Vous allez maintenant dans les lieux publics, les mariages, c’est comme s’il n’y a pas de pandémie. Plus de 50 personnes, 60 personnes, dans les restaurants. On va prendre des dispositions pour ça. »

Elisa Camara, de retour à Coyah

