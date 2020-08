Banankoro : l’exhumatiom d’un corps inquiète l’autorité

Située à 36 km de la préfecture de Kérouané, la sous-préfecture de Banankoro s’est réveillée dans la torpeur, jamais arrivée dans la localité. La plus grande sous-préfecture de Guinée avec ses 150 mosquées et à 99% sunnite a connu un phénomène rare : l’exhumatiom d’un corps dans un cimetière situé dans le quartier (kanifara). Cette pratique a connu la mobilisation du sous-préfet commandant Franc Mara, du Maire Malon Diawara ainsi que les autorités de la police et gendarmerie afin de trouver le coupable de cet acte. Cette première enquête a abouti au soupçon d’un homme qui serait en fuite.

Selon des autorités, les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur le coupable de cette profanation.

Moussa Oulen Traoré