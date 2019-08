Bancariser la population guinéenne à travers une éducation financière’’ au cœur d’un atelier à Conakry

Un atelier du groupe de travail sur la finance inclusive a eu lieu ce jeudi 22 Août à Conakry. Il était composé des représentants des institutions financières, notamment d’Institution de micro finances, Banques et assurances, établissements de monnaie électronique et service de transfert d’argent. Objectif, créer un cadre de dialogue et d’échanges entre parties prenantes du secteur dans le but de promouvoir et de lever les barrières à l’augmentation de l’inclusion financière en Guinée mais aussi identifier les opportunités et adresser les contraintes à l’inclusion financière. Financé par l’Union Européenne, il s’agit d’une initiative de l’UNCDF (United Nation Capital Développement Fund) en partenariat avec le PNUD et le ministère de la jeunesse et de l’emploi jeunes en vue d’améliorer l’inclusion financière au niveau des secteurs concernés.

L’inclusion financière en Guinée a connu ces dernières années des progrès considérables, le pourcentage des détenteurs de compte est passé de 7% en 2014 à 24,5% en 2017, soit une croissance de plus de 200%. Un élan cependant modeste. En comparaison le pourcentage de détenteurs de compte en Afrique subsaharienne est de 42,6%, une marge de progression à accomplir.

Gnanga Komata Gomou, 1er vice-gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, le sujet d’inclusion financière devient incontournable pour sortir nos populations de la pauvreté

« L’inclusion financière dans nos pays aujourd’hui devient un sujet incontournable si nous voulons sortir nos populations de la pauvreté par l’offre de services financiers de qualité. L’atteinte de cet objectif passe notamment par un traitement juste et correcte des clients des institutions financières et donc par leur prise en compte. Nous sommes convaincus, qu’une croissance économique inclusive et durable commence par l’inclusion financière. Elle joue un rôle important pour intégrer les personnes non bancarisées et financement défavoriser dans l’économie formelle en stimulant la création d’emploi qui contribue à réduire la pauvreté, à réduire les inégalités économiques et à améliorer le niveau de vie pour tous les segments de la société et contribuer ainsi à la stabilité financière » explique-t-il.

Initié par l’UNCDF (United Nation Capital Développement Fund) qui gère dans le cadre du programme INTEGRA un module pour l’éducation financière en vue de créer une plateforme où le secteur privé et le secteur public pourront échanger sur certaines idées et certaines problématiques, Ata Cissé, spécialiste technique régional de l’UNCDF explique : « Nous sommes en train de travailler avec la Banque Centrale pour développer la stratégie nationale pour l’inclusion financière, ensuite la stratégie nationale pour l’éducation financière. L’UNCDF dans le cadre du programme INTEGRA a déjà développer un module pour l’éducation financière qui est mise en œuvre par un de nos partenaire qui est FINADEV (…) C’est une façon de voir non seulement le diagnostic qui a été fait par la Banque Centrale avec l’appui de la Banque Mondiale, mais aussi avoir l’idée des uns et des autres et voir comment est-ce qu’on peut avancer sur la stratégie. Comment le secteur privé peut avoir des files back pour cela pour enfin créer une plateforme où les gens du secteur privé et public peuvent échanger sur certaines idées et certaines problématiques aussi », a-t-elle précisé.

Bénéficiaire du projet, Lamarana Sadjo Diallo, Président de l’Association Professionnelle des Institutions de Microfinances considère que cette rencontre permettra de lever les fortes disparités entre les villes et les campagnes et entre les hommes et les femmes afin qu’ils aient accès aux services financiers.

« Vous savez tout cela contribue à bancariser l’ensemble de la population, à faciliter les opérations pour tout le monde, à sécuriser les opérations. Vous n’êtes pas sans savoir que ces jours-ci vous aviez tout entendu des attaques des coupeurs de routes qui ont soustrait plus de 30 millions de francs guinéens des poches des passagers. Sur le côté financier, normalement si l’argent avait été transféré par des canaux appropriés, naturellement ce montant n’allait pas être subtilisé par les coupeurs de route » fait-il remarqué.

Aussi faut-il rappeler que le but de ce groupe de travail est aussi d’aider la Banque Centrale de la République de Guinée et ses partenaires à créer un écosystème favorable à l’inclusion financière.

