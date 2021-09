Bangouya (Kindia) : le corps sans vie d’un homme retrouvé dans un lac

Le corps d’une personne âgée de la trentaine a été retrouvé ce mardi 28 septembre 2021 dansun lac du barrage souapiti, situé dansla sous–préfecture deBangouya. Selon nos informations, le corps de la victime du nom d’Ousmane Conté a été découvert par un pêcheur en état de décomposition avancée.

C’est précisément dans le district de Bangouya Centre que le corps de ce jeune a été retrouvé. Informé de la situation, le président du district, Mamadouba Robert Camara à son tour, a alerté les autorités locales.

C’est le commissaire de police urbain de Bangouya, commandant Yaya Sylla qui a donné les explications en ces termes : ‘’C’est aux environs de 9 heures qu’on a été saisi par le district de la découverte d’un corps sans vie dans le lac du barrage souapiti à quelques 600 mètres du chef lieu de Bangouya. Immédiatement, nous nous sommes rendus sur les lieux. On a trouvé effectivement un corps sans vie d’un jeune dont l’âge varie de 20 à 35 ans, de teint noir, d’une taille de 1 m 80 couché sur son ventre qui est dans l’eau en état de decomposition. Il portait un pantalon de couleur noire et une chemise Lacoste couleur belge. ces 2 yeux étaient déjà sortis dans l’orbite, une identification est presque difficile. C’est ainsi nous avons procédé à nos investigations, le jeune en question avait une chaine attachée de 3 cadenas au niveau du pied gauche. Sur le coup, nous avons reçu une information comme quoi, un fou a été déchaîné depuis tanné kela dont les parents sont venus le vendredi 24 sep 2021 à la recherche de ce dernier à Bangouya durant tous ces temps. Ils ne l’ont pas retrouvé et c’est aujourd’hui mardi 27 septembre 2021 qu’il a été retrouvé mort dans les eaux du lac de souapiti’”, explique-t-il.

Aux dernières nouvelles, le corps de ce fou a été remis à ses parents pour son inhumation.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10